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«Металлург» сломил сопротивление «Нефтехимика», одержав третью победу подряд

«Металлург» сломил сопротивление «Нефтехимика», одержав третью победу подряд
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Магнитогорский «Металлург» на выезде победил «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Йозефа Яндача одержали победу со счётом 4:2.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды усилиями Эмиля Галимова и Йоонаса Няттинена выходили вперёд. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Нестрашил, Косов) – 22:43 (5x5)     1:1 Верещагин – 24:17 (5x5)     2:1 Няттинен (Руохомаа) – 25:58 (5x5)     2:2 Чибисов (Матушкин, Булирж) – 34:14 (5x4)     2:3 Антипин (Мозякин, Кулёмин) – 35:12 (5x4)     2:4 Пакаринен – 35:24 (5x5)    