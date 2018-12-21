«Металлург» сломил сопротивление «Нефтехимика», одержав третью победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на выезде победил «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Йозефа Яндача одержали победу со счётом 4:2.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды усилиями Эмиля Галимова и Йоонаса Няттинена выходили вперёд. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.