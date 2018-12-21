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«Металлург» сломил сопротивление «Нефтехимика», одержав третью победу подряд

«Металлург» сломил сопротивление «Нефтехимика», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде победил «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Йозефа Яндача одержали победу со счётом 4:2.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. Хозяева дважды усилиями Эмиля Галимова и Йоонаса Няттинена выходили вперёд. Гости неизменно отыгрывались благодаря точным броскам Ивана Верещагина и Андрея Чибисова. А на 36-й минуте «сталеварам» удалось отличиться ещё дважды — с интервалом в 12 секунд успех праздновали Виктор Антипин и Ииро Пакаринен.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2018, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2:4
0:0, 2:4, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Галимов (Нестрашил, Косов) – 22:43 (5x5), 1:1 – Верещагин – 24:17 (5x5), 2:1 – Няттинен (Руохомаа) – 25:58 (5x5), 2:2 – Чибисов (Матушкин, Булирж) – 34:14 (5x4), 2:3 – Антипин (Мозякин, Кулёмин) – 35:12 (5x4), 2:4 – Пакаринен – 35:24 (5x5)

После четвёртой пропущенный шайбы главный тренер хозяев Андрей Назаров заменил вратаря Илью Ежова на Фёдора Коротаева.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Магнитогорский клуб одержал третью победу подряд, подопечные Назарова в третий раз подряд потерпели поражение.

«Нефтехимик» — «Металлург»: гости забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд
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