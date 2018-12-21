Лукоянов: хороший соперник не простит «Ак Барс» за такую игру

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями после победы (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

«В матче с «Металлургом» отскочить не смогли — соперник нас наказал. Сегодня удалось довести матч до победы, но игрой мы недовольны. Хороший соперник, думаю, такой игры нам не простит. «Магнитка» так и сделала. Нужно сделать выводы и до такого больше не доводить, потому что 4:1 — это победный счёт на 99 процентов. Повторюсь, плохая концовка. Но, думаю, мы разберёмся.

Мы два гола забили с помощью рикошетов? Мусорные голы, так скажем. Но они помогли для результата. Любой гол забивать трудно. Считаю, нормальные голы. Они нам помогли», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».