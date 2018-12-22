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Гол Анисимова принёс «Чикаго» победу над «Колорадо»

Гол Анисимова принёс «Чикаго» победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 2:1.

Счёт на девятой минуте встречи открыл нападающий гостей Алекс Дебринкэт. На старте второго периода Джей Ти Комфер восстановил равновесие, но в начале третьего игрового отрезка Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. Его гол стал победным.

Также на счету россиянина показатель полезности «+1», 4 броска в створ и блок-шот за 17.52 на льду (3.17 — в меньшинстве).

Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных. Никита Задоров не принимал участия во встрече из-за травмы.

«Чикаго» одержал третью победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Колорадо» (44) – четвёртый, у «лавин» пять поражений в семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Кагун, Мёрфи) – 08:07 (5x5), 1:1 – Комфер (Керфут, Уилсон) – 22:58 (5x5), 1:2 – Анисимов (Кейн) – 41:19 (5x5)
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