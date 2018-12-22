Гол Анисимова принёс «Чикаго» победу над «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 2:1.



Счёт на девятой минуте встречи открыл нападающий гостей Алекс Дебринкэт. На старте второго периода Джей Ти Комфер восстановил равновесие, но в начале третьего игрового отрезка Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. Его гол стал победным.



Также на счету россиянина показатель полезности «+1», 4 броска в створ и блок-шот за 17.52 на льду (3.17 — в меньшинстве).



Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных. Никита Задоров не принимал участия во встрече из-за травмы.



«Чикаго» одержал третью победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Колорадо» (44) – четвёртый, у «лавин» пять поражений в семи матчах.