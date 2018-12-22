Незасчитанный гол Кузнецова — в видеообзоре матча «Вашингтон» — «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:1.



У столичной команды точными бросками отметились Чендлер Стивенсон и Том Уилсон, у гостей — Юхан Ларссон. На 29-й минуте встречи судьи прибегли к видеопросмотру. Причиной тому стал эпизод с участием Кузнецова, попытавшегося переиграть в ближнем бою голкипера Картера Хаттона. После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.



Кузнецов отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», один бросок в створ и 30% выигранных вбрасываний за 18 минут 44 секунды на льду (5.43 – в большинстве). У Александра Овечкина «-1», бросок и блок-шот за 20 минут 21 секунду на площадке (7.21 – в большинстве). В активе Дмитрия Орлова «+1» и 2 броска за 20 минут 22 секунды на льду.

Видеообзор матча «Вашингтон» — «Баффало» доступен на «Чемпионате».