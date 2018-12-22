Холл: Прайс — один из лучших вратарей всех времён, двух мнений быть не может

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением об игре голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса, недавно покорившего отметку 300 побед в НХЛ.

«Прайс — один из лучших вратарей всех времён. Тут не может быть двух мнений. Если вы забьёте ему гол, то запомните это достижение на всю жизнь. Я делал это всего дважды. Понятное дело, прошлый сезон стал для него не лучшим, но я по-прежнему слегка нервничаю, когда выхожу на лёд против него», — приводит слова Холла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне Прайс одержал 14 побед в 29 играх при коэффициенте надёжности 2,84 и 90,5 процента отражённых бросков. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 300 матчей из 587 при коэффициенте надёжности 2,48 и 91,8 процента отражённых бросков.