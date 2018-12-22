Сергеев: все видят, что у «Салавата» сейчас тяжело идёт

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги встречи с «Северсталью» (3:2).



«Тяжёлая игра. В принципе, все видят, что у нас сейчас тяжело идёт. Пусть все сильно не переживают. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Хорошо, что сегодня перебороли. «Северсталь» тоже неплохо играла. У них сменился тренер, наверное, ребята доказывают ему, хотят игровое время, кто-то за состав цепляется, поэтому получилась такая тяжёлая игра.



Победа в матче с «Северсталью» может стать переломной? Может, абсолютно согласен. Крупные победы обычно идут как бы по накатанной, образно говоря, не напрягаясь. А такие победы даются тяжело и дают какой-то большой импульс. Главное, этого не отпускать и продолжать двигаться в правильном направлении», — цитирует Сергеева официальная группа «Салавата Юлаева» в социальной сети «ВКонтакте».