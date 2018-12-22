Кадейкин: как только «Салават» стал действовать проще, сразу появились голы

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (3:2).



«Плохо вошли в игру, были моменты, но не реализовали их, поэтому закономерно инициативу не забрали. Если бы повели, было бы проще. Пропустили два гола в меньшинстве, тяжело сказать из-за чего, «Северсталь» хорошо разыграла.



Но ничего, в третьем периоде вышли, собрались, переломили ход игры. Начали действовать попроще, и сразу появились голы, в первом голе закрыли вратаря, он не видел шайбу, во втором — полезли на ворота, затоптали шайбу», — передает слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Уфимская команда прервала серию из двух поражений, а подопечные Андрея Разина проиграли в пятый раз подряд.