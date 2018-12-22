Матч СКА — ЦСКА стал самым посещаемым в истории европейского клубного хоккея

Матч петербургского СКА с московским ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» посетили 67 770 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея.

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Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате Германии: на матч «Дюссельдорф» — «Кёльн» в 2015 году пришли 51 125 человек.

В ходе третьего периода гости обыгрывают соперника со счётом 3:0. Московские «армейцы» открыли счёт в первом периоде стараниями Линдена Вея. В начале второго игрового отрезка Павел Карнаухов укрепил преимущество гостей, а чуть позже он принял участие в драке с Виктором Тихоновым. ЦСКА забросил третью шайбу в середине второго периода, после того как Кирилл Капризов воспользовался передачей Михаила Григоренко.