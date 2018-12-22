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«Йокерит» одолел рижское «Динамо», забросив победную шайбу в овертайме

«Йокерит» одолел рижское «Динамо», забросив победную шайбу в овертайме
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

В начале матча Оливер Лауридсен подрался с Колтоном Гиллисом, а Линус Виделль открыл счёт на 10-й минуте первого периода. В начале второго игрового отрезка Брайн О’Нилл восстановил равновесие, реализовав численный перевес. До конца периода команды обменялись голами – на точный бросок Лауриса Дарзиньша в большинстве «шуты» ответили шайбой Макса Вярна. Основное время победителя не выявило, а в овертайме успех оказался на стороне хозяев. Победный гол оформил Виктор Лёв.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3:2
0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Виделль (Макмиллан) – 09:58 (5x5), 1:1 – О'Нилл (Грант, Лепистё) – 21:48 (5x4), 1:2 – Дарзиньш (Балинскис, Сотниекс) – 34:27 (5x4), 2:2 – Вярн (Иконен, Грант) – 39:02 (5x5), 3:2 – Лёв (Маннинен) – 61:01 (3x3)
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