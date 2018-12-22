«Йокерит» одолел рижское «Динамо», забросив победную шайбу в овертайме

«Йокерит» встречался с рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



В начале матча Оливер Лауридсен подрался с Колтоном Гиллисом, а Линус Виделль открыл счёт на 10-й минуте первого периода. В начале второго игрового отрезка Брайн О’Нилл восстановил равновесие, реализовав численный перевес. До конца периода команды обменялись голами – на точный бросок Лауриса Дарзиньша в большинстве «шуты» ответили шайбой Макса Вярна. Основное время победителя не выявило, а в овертайме успех оказался на стороне хозяев. Победный гол оформил Виктор Лёв.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.