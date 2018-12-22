Воронин: у «Спартака» не всё получалось, накапливается усталость

Нападающий «Спартака» Артём Воронин подвёл итоги домашнего матча с «Сочи» (3:2 ОТ).



«Тяжёлый матч. Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьёзно готовился к противостоянию, как, впрочем, и мы, поэтому хоккей был немного вязкий. У нас не всё получалось, всё-таки усталость накапливается, раз на раз не приходится. В большинстве определяется результат, это главное. Забьешь в большинстве — будет легче в формате «5 на 5», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом«Чемпионата» Романом Тузовым.

Первый период оказался безголевым, счёт был открыт на 39-й минуте благодаря точному броску Мартиньша Карсумса. Черноморский клуб восстановил паритет в третьем периоде благодаря голу Шона Коллинза, на что московская команда ответила точным броском Андрея Кутейкина. «Леопарды» во второй раз сравняли счёт после того, как Зият Пайгин реализовал большинство. Основное время встречи не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу хозяевам принёс Бен Максвелл.