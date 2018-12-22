Пайгин — об уходе из «Локомотива»: с Квартальновым конфликтов не было

Защитник «Сочи» Зият Пайгин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (2:3 ОТ).



«Удалялись много, поэтому не смогли выиграть. Очень рад, что вернулся в сочинскую систему. Буду стараться помогать команде. Возвращение в сборную? Это не от меня зависит. Моё дело играть, а там — как получится.



С «Локомотивом» случилось то, что случилось. Какой смысл об этом вспоминать? С Дмитрием Квартальновым конфликтов не было, у нас всё нормально», — сказал Пайгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.



Первый период оказался безголевым, счёт был открыт на 39-й минуте благодаря точному броску Мартиньша Карсумса. Черноморский клуб восстановил паритет в третьем периоде благодаря голу Шона Коллинза, на что московская команда ответила точным броском Андрея Кутейкина. «Леопарды» во второй раз сравняли счёт после того, как Зият Пайгин реализовал большинство. Основное время встречи не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме. Победу хозяевам принёс Бен Максвелл.

Защитник Пайгин вернулся в ХК «Сочи» из «Локомотива»