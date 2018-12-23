Скудра: хоккей, в который играет СКА, более удобен ЦСКА, нежели наоборот

Известный тренер Петерис Скудра поделился впечатлениями от «армейского» дерби, которое стало самой посещаемой игрой европейского клубного хоккея.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Конечно, всё прошло здорово. Атмосфера необычная, для нашего российского хоккея в новинку играть на больших футбольных стадионах, немножко волнительно было ребятам. Хочется видеть чаще такие антуражные встречи, но, наверное, в силу объективных причин это не может перейти на ежедневный ритм. Будем надеяться, что в дальнейшем мы ещё увидим много столь ярких игр.



Четыре поражения СКА от ЦСКА в сезоне? Обе команды играют в разный хоккей. Тот хоккей, в который играет СКА, более удобен ЦСКА, нежели наоборот. Агрессивный, выполняемый хоккеистами ЦСКА, не даёт СКА раскрыть мастерство, которого у Питера всё же больше, чем у ЦСКА.

СКА, повторюсь, — более мастеровитая команда, если разобрать игроков. Но ЦСКА — более рабочая, московскими «армейцами» выполняется большой объём работы, они классно катаются. Фактор вратаря тоже играет большую роль. Как ни крути, а Сорокин — лучший российский вратарь, да и во всей КХЛ считаю его сильнейшим. В таких принципиальных матчах Илья играет даже чуть больше своих возможностей, в игре со СКА он выглядел очень солидно», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.