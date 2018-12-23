Василевский совершил великолепный сейв, не позволив отличиться Макдэвиду

«Эдмонтон Ойлерз» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В концовке первого периода голкипер «молний» Андрей Василевский не позволил капитану «нефтяников» Коннору Макдэвиду отметиться результативным броском. Форвард канадского клуба убежал на рандеву с россиянином при игре в формате «4 на 4», уложил его на лёд, объехал, но Андрей сумел отразить шайбу щитком.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».



На старте третьего игрового отрезка «Тампа» обыгрывает соперника со счётом 4:2. Автором одной из шайб стал российский форвард гостей Никита Кучеров, отметившийся 16-м результативным броском в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счёт результативную передачу.