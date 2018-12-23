Ковальчук: в овертайме не хотел меняться, меня больше могли не выпустить

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал победу в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ) и свой голевой дубль.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«В первом голе всё сделал Маззин, он выдал мне отличный пас. Он ждал, ждал, а я открылся и смог бросить в касание. Это было неплохо. Почему я так радостно отпраздновал гол? Я не забивал 21 матч, поэтому очень хотел забить. Шайба в овертайме была заброшена уже в конце смены, но я не собирался меняться. Это могло быть моим последним появлением на льду в матче, поэтому я остался.



Была ли сегодняшняя игра той по качеству, на которую я рассчитывал при подписании контракта? Думаю, да. У нас был хороший матч с «Виннипегом», это была серьёзная игра с отличным соперником. Мы можем успешно играть с таким оппонентом. Как нападающий, который хочет забивать, мне важно получить шанс сыграть в большинстве. У нашей команды одна из худших в лиге спецбригад, хотя если посмотреть на состав, то мы никак не можем быть так плохи. Мы должны усердно работать на тренировках, чтобы быть лучше в матчах. Сегодня команде это удалось», — приводит слова Ковальчука LA Kings Insider.



Примечательно, как Илья посчитал свою безголевую серию: 11 матчей он не забивал до травмы, и ещё 10 россиянин приплюсовал, находясь в лазарете.