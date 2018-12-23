Алексей Морозов вручил памятные сувениры Денису Зернову и Владиславу Картаеву

Бывший капитан сборной России, а ныне управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов вручил памятные сувениры нападающему «Локомотива» Владиславу Картаеву и форварду «Авангарда» Денису Зернову, сообщает пресс-служба МХЛ.



Морозов вручил подарки перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с участием «Авангарда» и «Локомотива», который состоялся в Балашихе и закончился победой ярославцев со счётом 2:0.

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Воспитанник уфимского «Толпара» Картаев стал автором 5000-й шайбы в истории МХЛ в матче с «Реактором» (3:2) 14 сентября 2010 года.



Воспитанник «Лады» Зернов забросил 40 000-ю шайбу в истории лиги во встрече с «Сарматами» (3:8) в январе 2016 года.