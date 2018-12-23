Макдэвид — пятый хоккеист в НХЛ, отдавший 200 передач в возрасте до 22 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид записал на свой счёт три результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).
Список бомбардиров НХЛ в сезоне-2018/19
Канадскому форварду покорилась отметка 200 голевых передач в НХЛ, и теперь на его счету 202 паса. Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории лиги, сумевшим добиться такого показателя в возрасте до 22 лет.
Первая пятёрка выглядит следующим образом:
Уэйн Гретцки — 20 лет 265 дней;
Сидни Кросби — 21 год 75 дней;
Марио Лемье — 21 год 177 дней;
Дэйл Хаверчак — 21 год 251 день;
Коннор Макдэвид — 21 год 353 дня.
В этом сезоне капитан «нефтяников» провёл 35 матчей и набрал 52 (19+33) очка. Макдэвид занимает четвёртое место в списке бомбардиров.