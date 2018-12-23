Задина и Нечас — в составе сборной Чехии на МЧМ-2019, Хитил — вне заявки

Стал известен окончательный состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует Федерация хоккея Чехии. В заявку не попал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил, поскольку клуб отказался отпускать игрока на турнир.



В окончательный состав чешской хоккейной сборной вошли:



вратари Якуб Шкарек, Иржи Патера, Лукаш Досталь;



защитники Якуб Галваш, Филип Краль, Радим Салда, Давид Квашничка, Далимил Микушка, Матиас Зелингр, Михаэль Гаспар, Даниэль Букац;



форварды Филип Задина, Мартин Нечас, Мартин Каут, Карел Плашек, Якуб Пур, Пётр Чайка, Ян Хладоник, Якуб Лауко, Матеш Пекар, Ондрей Мачала, Криштоф Грабик, Ян Керн, Яким Конделик, Ян Еник.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января 2019 года в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2019