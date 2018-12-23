Экс-защитник «Адмирала» Антропов подписал пробный контракт с чешским клубом

Российский защитник Егор Антропов подписал пробный контракт с чешским клубом «Пираты Хомутов», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один месяц.

«После ухода из клуба Яна Мразека мы искали возможность усилиться, однако наши средства ограничены. Подписать топ-игрока мы не в состоянии, но появился шанс посмотреть игрока из КХЛ. В течение месяца будем оценивать Антропова, после чего примем окончательное решение», — прокомментировал решение генеральный менеджер «Пиратов» Владимир Ружичка.

В этом сезоне Антропов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Адмирала», забросив одну шайбу. 26-летний хоккеист заработал показатель полезности «-4» и шесть штрафных минут. На этой неделе КХЛ присвоила Антропову статус НСА.

Также Антропов выступал за «моряков» в сезоне-2013/14, а после этого защищал цвета «Северстали», «Нефтехимика», «Трактора» и «Витязя».