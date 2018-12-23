Тертышный: «Трактор» не успевал за «Автомобилистом», всё время догоняли

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3).

«По нашей игре – соперник был сегодня быстрее нас, во многих моментах мы не успевали, всё время где-то догоняли, много проигрывали единоборств. Пришлось перейти на три звена, и это дало свой результат — быстро вернулись в игру в третьем периоде. Могли зацепиться за очко, но соперник хорошо сыграл в обороне, вратарь у них выручил, и нам это не удалось. Но ребята молодцы, показали хороший третий период по движению и по качеству, создали моментов. Это положительный момент.

Что сказали команде во втором перерыве? Тут ничего нового нет, нужно постараться забить гол, чтобы вернуться в игру. А чтобы забить гол, нужно перевести игру в атаку. Забили, потихоньку вернулись в игру», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.