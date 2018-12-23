Бут: Беларусь комфортнее России. Минск — лучший город, в котором я жил в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Дэвид Бут сравнил жизнь в столице Беларуси с жизнью во Владивостоке и Омске.

«Мы с женой сошлись во мнении, что Минск — это лучший город, в котором мы жили в КХЛ. Мне очень нравится здешняя культура. Отличное расположение, превосходная арена, замечательный вид вечером, когда всё в огнях…

Владивосток находится уж слишком далеко. К тому же в первый год в России возникли проблемы с общением. Мы не знали, как заказать такси, еду… А Омск — это Сибирь, и стереотип не обманывает: там очень холодно.

Беларусь — это не Россия? За пару недель сказать сложно. Просто здесь комфортнее, в городе есть куда сходить. Мы уже научились находить хорошие рестораны и так далее. Все относятся к нам здорово — водители такси, официанты… Проблемы возникают лишь в магазинах — не всегда понятно, что написано на том или ином продукте. Порой думаешь: «Что это я беру?», — цитирует Бута официальный сайт минского «Динамо» со ссылкой на интервью газете «Прессбол».