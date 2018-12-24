«Торонто» обыграл «Детройт» благодаря дублю Капанена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

Хозяева открыли счёт уже на 27-й секунде благодаря точному броску Каспери Капанена, но к 30-й минуте они уступали со счётом 1:3 – отличились Филип Гронек, Майкл Расмуссен и Кристоффер Эн. Канадский клуб смог перевести встречу в овертайм благодаря голам Фредерика Готтье, Моргана Райлли и Джона Тавареса, у гостей заброшенной шайбой отметился Франс Нильсен. В дополнительное время «Торонто» принёс победу оформивший дубль Капанен.

На счету Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и бросок в створ за 17.31 на льду (3.24 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.