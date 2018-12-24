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«Торонто» обыграл «Детройт» благодаря дублю Капанена

«Торонто» обыграл «Детройт» благодаря дублю Капанена
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

Хозяева открыли счёт уже на 27-й секунде благодаря точному броску Каспери Капанена, но к 30-й минуте они уступали со счётом 1:3 – отличились Филип Гронек, Майкл Расмуссен и Кристоффер Эн. Канадский клуб смог перевести встречу в овертайм благодаря голам Фредерика Готтье, Моргана Райлли и Джона Тавареса, у гостей заброшенной шайбой отметился Франс Нильсен. В дополнительное время «Торонто» принёс победу оформивший дубль Капанен.

На счету Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и бросок в створ за 17.31 на льду (3.24 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5:4
1:2, 2:1, 1:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Капанен (Мэттьюс, Райлли) – 00:27 (5x5), 1:1 – Гронек – 03:45 (5x5), 1:2 – Расмуссен (Ларкин, Дженсен) – 19:18 (6x5), 1:3 – Эн (Миган) – 29:53 (5x5), 2:3 – Готье (Линдхольм, Мур) – 32:52 (5x5), 3:3 – Райлли (Таварес, Юнссон) – 34:00 (5x5), 3:4 – Нильсен (Кронвалль, Бертуцци) – 52:03 (5x5), 4:4 – Таварес (Гардинер) – 59:52 (6x5), 5:4 – Капанен (Дермотт, Кадри) – 61:53 (3x3)
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