Стали известны составы «Авангарда» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Шумаков — Деарне — Петров;
Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин, Галимов — Стась — Фисенко, Манукян.
«Сибирь»
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Наумов, Карон — Пешехонов — Шаров;
Воробей — Климонтов, Первушин — Романцев — Зырянов.
«Авангард» — «Сибирь»: стали известны составы команд