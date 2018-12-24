«Авангард» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Авангарда» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Налимов (Бобков);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Шумаков — Деарне — Петров;

Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин, Галимов — Стась — Фисенко, Манукян.



«Сибирь»



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Наумов, Карон — Пешехонов — Шаров;

Воробей — Климонтов, Первушин — Романцев — Зырянов.