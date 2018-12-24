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«Авангард» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Авангард» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Авангарда» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Шумаков — Деарне — Петров;
Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин, Галимов — Стась — Фисенко, Манукян.

«Сибирь»

Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Наумов, Карон — Пешехонов — Шаров;
Воробей — Климонтов, Первушин — Романцев — Зырянов.

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