Светлов: две команды хорошо побились, но «Барысу» повезло чуть больше

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (3:4).



«Игра была интересная, напряжённая, результативный первый период. В третьем периоде «Барысу» чуть больше повезло, они сумели забить гол. Жалко, что в концовке, когда мы сменили вратаря и играли „6 на 4“, не смогли использовать свои шансы. Две команды хорошо сегодня побились, больших претензий к ребятам нет», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

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Первый период в матче получился результативным: в команде хозяев точными бросками отметились Роман Старченко, Дастин Бойд и Андре Петерссон, у «моряков» голы в актив записали Егор Яковлев, Денис Вихарев и Карел Кубат. Следующий гол был забит в третьем периоде: на 47-й минуте «Барыс» вывел вперёд Мэттью Фрэттин, шайба стала победной.