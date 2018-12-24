Цулыгин: Умарк не может найти золотую середину, всё хочет сыграть красиво

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:4 ОТ).



«Можно занести в плюс третий период: ребята не остановились, не бросили играть, а продолжали биться, бороться и сравняли счёт. К сожалению, проиграли в овертайме, но всё равно можно сказать, что не сдались, была хорошая борьба, соперник очень здорово поймал нас на контратаках, именно это у «Локомотива» сегодня хорошо получалось. Чуть увлекались нападением, тут же получали контратаку, при этом до этого Юха где-то выручил, оставил в игре, и команда поддержала его, вернулась в игру. Можно сказать, сегодня очко мы завоевали.

Умарк заигрывается? Естественно, просим его бросать чуть побольше, чтобы забивал, но у него такой стиль игры, не может найти золотую середину, где надо бросить, всё хочет красиво сыграть, но не всегда получается.



Дебют Рыбина? Все, что от него требовалось, он выполнял, где надо было — играл в силовую, отрабатывал в обороне, нормально отыграл. Результативность Арзамасцева? Готовим его к играм, как обычно, бывает, у игроков где-то получается, где-то не получается, это нормальный процесс, который идет в течение сезона», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.