Игроки «Салавата» Ткачёв и Панин подрались в раздевалке

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Григорий Панин и Владимир Ткачёв подрались в раздевалке после проигрыша команды в матче с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ). Напомним, это третье поражение уфимцев в четырёх матчах, клуб занимает шестое место в Восточной конференции.

«Салават» уступил «Локомотиву» в овертайме

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Даниил Апальков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Локомотив» вышел вперёд благодаря точному броску Георгия Иванова. На старте третьего периода было забито три гола, и счёт сравнялся: у «Салавата» забили Арзамасцев и Дмитрий Кугрышев, у гостей — Брэндон Козун. Встреча перешла в овертайм, где Денис Алексеев принёс «Локомотиву» победу.



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