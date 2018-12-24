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Хартли: руководство «Авангарда» продолжает мониторить рынок

Хартли: руководство «Авангарда» продолжает мониторить рынок
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:1).

«Хорошую игру мы сегодня показали. Три приличных периода, не давали сопернику совершить много бросков по нашим воротам. Старались как можно надёжнее действовать и в обороне, и в нападении. Вратарь соперника хорошо действовал, спас в нескольких эпизодах, но нам удалось забросить нужные шайбы и победить.

Иван Налимов сегодня хорошо себя показал, стал частью нашей команды.

Руководство не прекращает работу по мониторингу рынка. Я всем доволен. Того же Богдана Якимова мы отдали, потому что думали о его игровом времени. Этот обмен пойдёт ему только на пользу», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одержал победу над «Сибирью»
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