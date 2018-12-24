Клинкхаммер: от Минска испытываю особые эмоции, сегодня «Динамо» сыграло лучше

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3).



«Мы проспали часть первого периода, «Динамо» смогло забить. Сегодня они были лучше нас. Не знаю, почему так не задался старт игры, возможно, мы устали эмоционально. У нас сегодня было много моментов в большинстве, большое количество бросков. Минчане неплохо сыграли в меньшинстве, удачно блокировали наши броски. Хорошо в воротах смотрелся Энрот. Соперник продел хорошую работу в меньшинстве, наше же большинство нужно улучшать.



Испытываю особые эмоции, когда играю в Минске. Здесь я начинал путь в КХЛ. Благодарен всем, в том числе болельщикам, за проведенное здесь время, это было весело. У меня только приятные воспоминания о Минске и «Динамо». Очень рад снова сюда вернуться», — сказал Клинкхаммер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.