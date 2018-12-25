Уиркош: благодарен «Динамо» Мн за разрешение поехать на Кубок Шпенглера

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош прокомментировал своё приглашение в сборную Канады на Кубок Шпенглера.



«Вызов в сборную на Кубок Шпенглера – честь для меня. Представлять свою родную страну на международном турнире, особенно если это Канада, – очень захватывающе. Сейчас в Канаде рождественская пора, особое внимание всегда было приковано к турниру в Швейцарии и к МЧМ. Когда я был ребёнком, следил за Кубком Шпенглера, а теперь являюсь частью этого события. Мои племянники и друзья будут следить за мной, для меня это очень важно.



Я благодарен минскому «Динамо», что они позволили поехать на этот турнир. Хоть это и не в пользу команде, но я думаю, что они понимают, каково это — защищать цвета национальной сборной на международном уровне. Белорусы гордятся своим хоккеем. Спасибо «Динамо», в частности Дмитрию Баскову и тренерскому штабу, за возможность представлять свою сборную на Кубке Шпенглера», — сказал Уиркош в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Стал известен состав сборной Канады на Кубок Шпенглера