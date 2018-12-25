Романов: играть за ЦСКА с партнёрами высокого класса было большим подспорьем

Защитник молодёжной сборной России и ЦСКА Александр Романов поделился мнением о важности выступлений в КХЛ для участия в молодёжном чемпионате мира.

«Всегда и в любых ситуациях стремлюсь доказывать свой уровень на тренировках и в играх, работаю над тем, чтобы постоянно прогрессировать. Но когда есть доверие в клубе и сборной, работа идет ещё лучше. Для меня было большим подспорьем играть этой осенью за ЦСКА с партнёрами высочайшего класса. Уверен, такая практика поможет любому хоккеисту на уровне молодёжного чемпионата мира. Теперь попытаемся воплотить это на льду в Ванкувере — на турнире мы намерены бороться за самые высокие места», — приводят слова Романова «Известия».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.