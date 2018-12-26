Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира—2019

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года начнётся завтра, 27 декабря, в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Дании.

Расписание игр сборной России на групповом турнире:

28 декабря, пятница, Россия — Дания — 00:00*

29 декабря, суббота, Чехия — Россия — 04:00

31 декабря, понедельник, Швейцария — Россия — 04:00

01 января, вторник, Россия — Канада — 04:00



* — начало матчей указано по московскому времени.



Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 5 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 6 января (воскресенье). Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

Полное расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».