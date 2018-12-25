«Куньлунь» — СКА: Якупов впервые в сезоне заявлен 13-м форвардом

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, начало — в 14:30 мск.
В состав СКА вернулся Наиль Якупов, он впервые в сезоне заявлен на игру 13-м форвардом. Напомним, что защитники СКА Василий Токранов и Патрик Херсли из-за травм больше не сыграют в 2018 году.
«Куньлунь Ред Стар»:
Кархунен (Лазушин);
Ярвинен – Лаюнен, Бек – Вольски – Фонтейн;
Виклунд – Витасек, Ип – Лунд – Палола;
Бартулис – Бартли, Сквайрз – Мертл – Латта;
Сето – Локхарт – Джо.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Сёмин, Ли — Коскиранта — Кетов, Якупов.