«Куньлунь» — СКА: Якупов впервые в сезоне заявлен 13-м форвардом

Стали известны составы «Куньлунь Ред Стар» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, начало — в 14:30 мск.

В состав СКА вернулся Наиль Якупов, он впервые в сезоне заявлен на игру 13-м форвардом. Напомним, что защитники СКА Василий Токранов и Патрик Херсли из-за травм больше не сыграют в 2018 году.

«Куньлунь Ред Стар»:



Кархунен (Лазушин);

Ярвинен – Лаюнен, Бек – Вольски – Фонтейн;

Виклунд – Витасек, Ип – Лунд – Палола;

Бартулис – Бартли, Сквайрз – Мертл – Латта;

Сето – Локхарт – Джо.

СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Сёмин, Ли — Коскиранта — Кетов, Якупов.