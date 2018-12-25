Брагин — о заявке на МЧМ-2019: в сборной высокая конкуренция, выбор непростой

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал сокращение заявки на МЧМ-2019 до 25 человек.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места.



Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.



Стал известен состав сборной России на МЧМ по хоккею 2019 года