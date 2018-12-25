Спасение клюшкой от Метсолы стало лучшим сейвом недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила 10 лучших сейвов прошедшей игровой недели.



«Открывает хит-парад лучших вратарских спасений «Газпром Арена» и матч «Классики» между СКА и ЦСКА. Николай Прохоркин пробовал протолкнуть шайбу между щитков Ильи Сорокина, но голкипер москвичей был надёжен. Далее Владивосток и невероятный сейв Никиты Серебрякова после броска наверняка Даниила Тарасова. Теперь мы в Сочи, и Юха Метсола совершает шикарное спасение ловушкой. Седьмое место у чеха Марека Лангхаммера с его инстинктивным сейвом клюшкой.



Пятое место вновь у Сорокина, которого теперь не смог пробить хоккеист «Йокерита» Джефф Плэтт. Далее финн Йони Ортио с невероятным сейвом после броска соотечественника Олли Палолы. На третьем месте Доминик Фурх из «Северстали», огорчивший Виктора Сведберга из «Барыса». Серебро у Алексея Красикова, который пытался прижать шайбу лёжа, но затем сидя блокировал бросок, да так, что он попал ему в незащищенную часть тела. Первое место у Метсолы, который остановил бросок в упор Картера Эштона клюшкой», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.