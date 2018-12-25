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СКА отыгрался с 0:2 и победил «Куньлунь» в Шанхае

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Куньлунь» в Шанхае
Хоккей / КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене уступил петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 3:5. Для «драконов» поражение стало четвёртым подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором соперники забили по два гола: у «Куньлуня» отметились Брэндон Ип и Йоонас Ярвинен, СКА ответил точными бросками Никиты Гусева и Владислава Гаврикова. На 46-й минуте подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд благодаря голу Андрея Кузьменко. Шайбы Давида Рундблада и Олега Ли увеличили преимущество «армейцев», точку во встрече поставил бросок Оскарса Бартулиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2018, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3:5
0:0, 2:2, 1:3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Ип (Виклунд) – 21:06 (5x5), 2:0 – Ярвинен (Лунд) – 23:50 (5x5), 2:1 – Гусев (Плотников, Прохоркин) – 27:21 (5x5), 2:2 – Гавриков (Прохоркин) – 31:18 (5x5), 2:3 – Кузьменко (Хафизуллин) – 45:12 (5x5), 2:4 – Рундблад (Прохоркин, Гусев) – 52:36 (5x4), 2:5 – Ли (Кетов) – 59:45 (en), 3:5 – Бартулис (Локхарт) – 59:55 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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