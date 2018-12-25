Ландер — о своей травме: Азеведу винит себя, но такое иногда бывает

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился впечатлениями после возвращения к ледовым тренировкам после травмы.



«Чувствую себя довольно хорошо, это моя третья ледовая тренировка после травмы, ощущения сейчас намного лучше, чем в первый раз. Пока я не могу выполнять весь объём работы, нога ещё не окрепла, но здорово снова быть на льду.



Нужно было подробно объяснить врачам, что произошло, в какую часть тела пришёлся удар. Думаю, мне повезло, что в момент столкновения я уже оторвал конёк от льда – это была не опорная нога. В хоккее такое бывает, столкновения и травмы – часть игры. Азеведу чувствует себя виноватым? Он и мне это говорил. Но он совсем не виноват, в хоккее всё происходит очень быстро, мы хотели вывести шайбу из зоны и убежать в атаку, и тут случилось столкновение. Просто так бывает.



Когда я вернусь? Никто не знает наверняка. Я работаю каждый день и буду делать всё, чтобы вернуться как можно скорее, но важно восстановиться на все 100 процентов. Возможно, мне самому было бы проще, если бы я знал точную дату выздоровления, только плей-офф уже недалеко, и не хочется вернуться в игру неготовым, снова получить травму и пропустить важные матчи. Врачи, тренеры и я сам – мы все думаем о том, что впереди ещё длинная дистанция и нужно ответственно подойти к лечению», — цитирует Ландера официальный сайт клуба.