Хьюз: не думаю о драфте, главное — победа сборной США на МЧМ-2019

Нападающий молодёжной сборной США Джек Хьюз поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира 2019 года.



«Это будет самый крупный турнир, в котором я когда-либо принимал участие, и это здорово. Сейчас не думаю, как укрепить свой рейтинг перед драфтом. Хочу сыграть в свой хоккей и помочь сборной победить. Сейчас главное для меня — сборная США и титул чемпиона мира», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



Напоминаем окончательный состав сборной США.



Вратари: Кайл Кейзер («Ошава Дженералз»), Спенсер Найт (США U18) и Кэйден Примо (Северо-Восточный университет).



Защитники: Майки Андерсон (университет Миннесоты Далут), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Фил Кэмп (Йельский университет), К'Андре Миллер (университет Висконсина), Дилэн Самберг (университет Миннесоты Далут), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана) и Джек Сент-Ивэни (Йельский университет).



Форварды: Эван Барретт (университет штата Пенсильвания), Ноа Кэйтс (университет Миннесоты Далут), Саша Хмелевски («Оттава 67-е»), Логан Коккерилл (университет Бостона) Джек Друри (университет Гарварда), Джоэль Фараби (университет Бостона), Джек Хьюз (США U18), Тайлер Мэдден (Северо-Восточный университет), Джош Норрис (университет Мичигана), Джей О'Брайен (колледж Провиденса), Райан Полинг (государственный университет Сент-Клауда), Джейсон Робертсон («Ниагара Айс Догз») и Оливер Вальстрём (колледж Бостона).

Выпуски молодёжной сборной США за 10 лет. Где эти хоккеисты сейчас? Кто-то играет в Норвегии и Шотландии, а кто-то — Остон Мэттьюс.