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Саморуков: у Канады всегда сильный состав, но мне ничего в глаза не бросилось

Саморуков: у Канады всегда сильный состав, но мне ничего в глаза не бросилось
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Ассистент капитана молодёжной сборной России Дмитрий Саморуков поделился ожиданиями от стартующего чемпионата мира 2019 года.

«У Дании, как я слышал, очень сильный вратарь, поэтому расслабляться нельзя. Выйдем, покажем, что можем. Последний матч у нас в группе с канадцами, интересная игра — как раз уже почувствуем, как турнир идёт. Там все отпразднуют уже, вот как раз на хоккей переключатся, надеюсь, с хорошим настроением. Не скажу, что канадцы собрали самый сильный состав. У них всегда сильный состав, но мне не бросилось ничего такого в глаза, чего мы не можем сделать», — цитирует Саморукова Sport24.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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