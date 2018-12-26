«Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова

Руководство «Нефтехимика» отправило в отставку главного тренера Андрея Назарова. Об этом сообщил сам Назаров корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отставка произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Игра состоится сегодня, 26 декабря, в Риге.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений. На прошлой неделе Назаров вошёл в совет директоров клуба.

Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).