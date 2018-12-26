Назаров: «Нефтехимик» не фаворит гонки за плей-офф, отставка — рабочая ситуация

Экс-главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал решение руководства нижнекамского клуба отправить его в отставку.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков «Нефтехимика», а также руководителей и кураторов клуба за три интересных сезона в Нижнекамске. Вторая команда Татарстана стала узнаваемой на территории КХЛ, каждый год мы решали турнирные задачи, активно вводили в состав местную молодёжь. Спасибо городу и республике за поддержку.

Увольнение тренера — это рабочая ситуация после любого матча и на любом отрезке сезона. Тем более в тот момент, когда от зоны плей-офф нас отделяет несколько очков, и мы не являемся фаворитами этой жёсткой гонки. В отличие от прошлого сезона, когда шли в лидерах всей конференции — шаг в шаг с будущим чемпионом «Ак Барсом». По прилёту в Ригу директор клуба объявил мне о том, что я отстранён, и прислал письмо о командировке в Нижнекамск», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений.