Новиков: если «Нефтехимик» не попадёт в плей-офф, вину спишут на Назарова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал отставку Андрея Назарова с поста главного тренера «Нефтехимика».



«Назаров — тренер креативный, нестандартный. Он и игрок был силового плана, неуступчивый, и тренером стал с таким же характером. Назаров — смелый тренер. Он берётся работать в таких командах, от которых ничего большого не ждут, это волевой наставник, при котором игрок не уснёт. А если уснёт, то Назаров его разбудит. Это хорошая черта личности, потому что хотим мы или нет, но иногда хоккеисту, как лошадке, нужен кнут. Андрей старался, работал, вопросов к нему никаких нет. Игроки тоже несут часть ответственности.



Не поторопились ли в Нижнекамске с отставкой, ведь сохраняются шансы на плей-офф? Этого сейчас не знает никто. Решение получилось очень хитрое. Если попадут в плей-офф, то можно сказать, что правильно уволили Назарова. А если не попадут, то могут сказать, что он что-то сделал неправильно, это хитрая игра. Судить о правильности отставки можно будет только после окончания сезона.



Мне кажется, что нашим тренерам очень сильно недостаёт очень важной базы, они не работали в системе резервов. Ещё Тарасов говорил, что тренер должен пройти работу в шахте, подразумевалась работа в структурах детско-юношеских спортивных школ. Возможно, сейчас это не так важно, но структуры МХЛ для тренера должны быть обязательными. Слышал, что в Швеции не допускают тренеров до работы с основной командой, если он не прошёл определённые ступеньки тренерского развития. К Назарову, конечно, это не относится, потому что он работает давно и опыта ему не занимать.



В то же время работать в нетоповых командах очень тяжело. Только сильный тренерский штаб вместе с менеджерами и селекционерами может привести к успеху, и этот успех будет не в течение нескольких месяцев. Результат команда даёт только на второй год, её нужно кропотливо собирать», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова