Сидоренко — о матче с «Трактором»: маме 82 года, не хотелось бы её расстраивать

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра пройдёт сегодня, 26 декабря, в родном для специалиста Челябинске.

«Родня в Челябинске? Мама и сестра. Они придут на игру. Маме 82 года, но всё время следит за выступлениями моих команд, сильно переживает после поражений. Не хотелось бы её сегодня расстраивать. Друзья и знакомые будут на матче. Многие хотели встретиться, но времени нет. Работать надо. В Беларуси я пустил корни, здесь живут дети и внуки. Но в Челябинске прошло моё детство, остались мама и друзья, похоронен папа… Каждый год езжу.

Матч предстоит непростой. У соперника выздоровели все хоккеисты и видна положительная динамика. «Трактор» очень неплохо провёл выездную серию. Нужно сыграть дисциплинированно в обороне, не удаляться. Каждая победа идёт на пользу. В матче с «Ак Барсом» мне понравилось, что, несмотря на удаления, защищались уверенно, спокойно. Даже втроём. В наших действиях не было суеты, и хорошо справлялись со сложными ситуациями. Получше стали чувствовать себя физически. Это влияет на психологию. Более-менее держим темп три периода. Да, спады бывают, и без этого никуда. Но вижу небольшой рост.

Сейчас нам не помогут Ковыршин и Дроздов. Уиркош? Скажу так: мы решили пойти навстречу игроку и не закрывать ему дорогу в сборную Канады. Патрик с патриотизмом к этому относится. Он очень хотел снова выступить в сборной», — цитирует Сидоренко официальный сайт минского «Динамо».