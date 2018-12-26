Потапов: «Ак Барс» внёс коррективы, сегодня успех будет сопутствовать нам

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 26 декабря, начало встречи — в 19:30 мск. В предыдущей игре команда Зинэтула Билялетдинова проиграла минскому «Динамо» (2:3).

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Пришло ли осознание, что случилось в Минске? Оно пришло сразу же – мы проиграли матч. Хорошо, что у нас есть возможность реабилитироваться.

Настрой у нас всегда один – играть на победу. И в Минске был такой же настрой, но что-то не удалось. Сегодня внесли коррективы, думаю, успех будет сопутствовать нам. Нужно играть в свой хоккей и выполнять установку тренера», — цитирует Потапова официальный сайт «Ак Барса».