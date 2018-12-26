В Хабаровске презентовали программу подготовки хоккеистов «Красная машина»

Сегодня, 26 декабря, в Хабаровске состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке правительства Хабаровского края, информирует официальный сайт ФХР.

Открыл конференцию глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг:

«От лица Федерации хоккея России хочу поблагодарить наших коллег из Хабаровского края за содействие в организации этой конференции. Наша основная цель – помочь максимальному количеству регионов внедрить Национальную программу подготовки «Красная машина». Мы провели уже несколько подобных научно-практических конференций и видим заинтересованность: к нам обращаются из разных городов с просьбой организовать презентации.

Федерации хоккея России важно, чтобы по НППХ «Красная машина» начали работать как можно скорее, и работать правильно, с соблюдением целей и задач. Программа располагает всем необходимым, чтобы при правильной организации тренировочного процесса подготовить профессионального игрока. Программа представляет собой полноценный комплекс методических материалов и разработок для всестороннего развития ребенка в хоккее, включающий в себя такие немаловажные вопросы, как питание, экипировка, особенности физической подготовки, психология в спорте, медицинское обеспечение, антидопинговые материалы и рекомендации родителям.

Она полностью соответствует федеральному стандарту по виду спорта «хоккей». Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих под собой более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение двух-трёх ближайших сезонов», — сказал Ротенберг.

С докладами, раскрывающими основные преимущества НППХ «Красная машина», выступили главный тренер национальной сборной России Илья Воробьёв, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и другие. По завершении теоретической части конференции Ротенберг и Воробьёв вручили участникам конференции комплекты материалов Национальной программы.