Буцаев: всё решилось в течение нескольких часов, ситуация нештатная

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал своё назначение на должность.

«Всё решилось в течение нескольких часов. Только приехал в Ригу, ситуация, конечно, нештатная, надо ещё освоиться. Пока не готов назвать, кто войдёт в мой тренерский штаб, на матче с «Динамо» на скамейке буду я и Фарит Закиров. Настроение рабочее, задачу на сезон никто не отменял, это выход в плей-офф, будем стараться её выполнить», — сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отставка Андрея Назарова произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Игра состоится сегодня, 26 декабря, в Риге.



Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции с 35 очками в активе после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений. На прошлой неделе Назаров вошёл в совет директоров клуба.