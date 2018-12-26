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Денис Казионов перешёл в «Автомобилист»

Денис Казионов перешёл в «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал однолетний двухсторонний контракт с нападающим Денисом Казионовым, ранее покинувшим минское «Динамо», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Минская команда трижды помещала игрока в список отказов — 27 ноября, 13 декабря и 24 декабря. В услугах Казионова не был заинтересован ни один из клубов КХЛ, поэтому по истечении заданного срока его отправили в солигорский «Шахтёр». Нападающий провёл две игры за фарм-клуб минчан и не сумел отметиться результативными действиями, после чего его вернули в расположение минчан.

Казионов сыграл за минское «Динамо» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29 матчей, забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени. В среднем за игру 31-летний хоккеист проводил на площадке 17 минут.

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