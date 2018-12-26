Денис Казионов покинул минское «Динамо», его трижды отправляли в список отказов

Нападающий Денис Казионов покинул минское «Динамо», информирует официальный сайт команды из Беларуси. Контракт нападающего расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.



Ранее минская команда трижды помещала игрока в список отказов — 27 ноября, 13 декабря и 24 декабря. В услугах Казионова не был заинтересован ни один из клубов КХЛ, поэтому по истечении заданного срока его отправили в солигорский «Шахтёр». Нападающий провёл две игры за фарм-клуб минчан и не сумел отметиться результативными действиями, после чего его вернули в расположение минчан.



Казионов сыграл за минское «Динамо» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29 матчей, забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени. В среднем за игру 31-летний хоккеист проводил на площадке 17 минут.

Коваленко: профсоюз не даст «казнить» Казионова, упрямство «Динамо» Мн удивляет