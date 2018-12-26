Цулыгин: поместили Филатова в список отказов, чтобы перевести его в «Торос»

Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после игры с «Сибирью» (1:2).

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«У нас сегодня не хватило эмоций, видимо, после предыдущей игры чуть-чуть выплеснули и в двух периодах не могли показать это. Опять же, когда в третьем периоде перешли на три звена, более-менее начало что-то получаться, более-менее начали что-то создавать, но, к сожалению, этого было недостаточно. Где-то сами не забили, где-то вратарь соперника, четыре штанги тоже сыграли сегодня против нас.



Очень обидно проигрывать дома, поэтому хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что мы проиграли очередную игру, будем готовиться к следующей, выходить как на последний бой и показывать свои лучшие качества.



Зачем поместили Филатова в список отказов? Для того, чтобы могли перевести его в «Торос», чтобы он мог получать игровую практику, а не просто находиться здесь, когда не попадает в состав. Он должен не просто тренироваться, а получить свой шанс сыграть.



Низкая результативность? Стараемся работать над завершением все последние тренировки, но, к сожалению, это не всегда помогает. Бывает такая чёрная полоса у команды, здесь не надо опускать руки, работать, самое главное — верить друг в друга, и я думаю, что всё будет хорошо», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.