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Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неправильно в плане дисциплины

Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неправильно в плане дисциплины
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о выездном матче с «Сочи» (1:3).

«Могу отметить, что было много удалений. Отдавали много сил. Наверное, из-за этого и уступили. В целом ребята старались, играли с хорошей отдачей. Но в плане дисциплины мы сыграли неправильно.

Нельзя говорить о том, что дворец в Сочи несчастливый для «Ак Барса». Мы не думаем об этом. Если вы говорите о сегодняшнем матче, то у команды нет таких ощущений. Нам здесь нравится. «Ак Барс» провёл хороший предсезонный турнир здесь. Отрицательных слов у нас нет», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.

Команда Сергея Зубова одержала вторую победу подряд, а подопечные Билялетдинова проиграли в третий раз за последние четыре игры.

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