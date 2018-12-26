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Коледов: «Салават Юлаев» не должен ни под кого подстраиваться

Коледов: «Салават Юлаев» не должен ни под кого подстраиваться
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал результат домашнего матча с «Сибирью» (1:2).

«Две штанги? В первом моменте в щитки попало, а во втором можно двояко судить. То есть, сначала была штанга, а потом Кугрышев забивает в этой же атаке. Бывает всё. Если вспомнить, то не только у меня сегодня были штанги, их было много. Это стопроцентные голевые моменты.

Перед матчем тренеры говорили всё как обычно. Не важно, «Сибирь» это или СКА, или ЦСКА. Мы должны играть в свой хоккей, а не подстраиваться под кого-то. Иногда бывает, что не забиваем, но у нас слишком много подобных игр. Просто нужно работать над реализацией, быть нацеленным на создание моментов, а не раздавать их попросту. Сегодня мы четыре раза попали в штангу, забей в те моменты, и победа была бы за «Салаватом», — приводит слова Коледова «Горобзор».

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