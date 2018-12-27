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Разин: у «Северстали» практически новая команда, появляются лица с улыбками

Разин: у «Северстали» практически новая команда, появляются лица с улыбками
Хоккей / КХЛ

Тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (4:2).

«Сегодня была хорошая игра со стороны нашей команды. Единственное, не понравился отрезок в третьем периоде. Однако, не сказал бы, что мы расслабились, скорее, «Спартак» заслужил эти два гола. Порадовало, что оставшуюся часть игры мы сыграли уверенно, и забили гол не в пустые ворота, а забросили полноценную шайбу. Ребята – молодцы.

Команда сейчас практически новая, она каждый день обновляется. Появляются новые лица, с улыбками, добавляются эмоции. Завтра у нас фотографирование, поэтому эмоции у нас немного другие», – цитирует Разина официальный сайт «Северстали.

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